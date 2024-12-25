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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.52億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2024-12-25 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格98,030.96美元，24小時漲跌幅+4.22%；以太幣(ETH)現報價格3,487美元，24小時漲跌幅+2.82%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.52億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.06億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.88億美元。

24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Lista(LISTA)24小時漲幅5.41%。

24小時跌幅：Phala.Network(PHA)24小時跌幅23.4%；Liquity(LQTY)24小時跌幅19.8%；Reserve Rights(RSR)24小時跌幅19.3%。


近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅79.3%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅52.7%；Aptos(APT)近一週漲幅17.4%。

近一週跌幅：DEXE(DEXE)近一週跌幅94.6%；Phala.Network(PHA)近一週跌幅48.1%；LPT(LPT)近一週跌幅41.3%。

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