盤中速報 - Reserve Rights大跌10.72%，報0.01美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-26 00:20
Reserve Rights(RSR)在過去 24 小時內跌幅超過10.72%，最新價格0.01美元，總成交量達0.53億美元，總市值7.32億美元，目前市值排名第 71 名。
近 1 日最高價：0.02美元，近 1 日最低價：0.01美元，流通供給量：53,473,336,211。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+20.40%
- 近 1 月：+73.06%
- 近 3 月：+110.10%
- 近 6 月：+141.35%
- 今年以來：+331.33%
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