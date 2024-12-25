盤中速報 - GALA大漲8.04%，報0.03926美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-25 10:20
GALA(GALA)在過去 24 小時內漲幅超過8.04%，最新價格0.03926美元，總成交量達0.57億美元，總市值14.40億美元，目前市值排名第 50 名。
近 1 日最高價：0.0409美元，近 1 日最低價：0.03623美元，流通供給量：36,466,403,189。
Gala是一種新型的游戲平臺，部分由其玩家擁有和運營。通過玩游戲賺取Gala代幣并使用它們來決定游戲的未來！GALA目前基于以太坊區塊鏈并使用ERC-1155標準。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.42%
- 近 1 月：+7.75%
- 近 3 月：+84.18%
- 近 6 月：+38.25%
- 今年以來：+22.62%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 雪崩代幣大漲8.23%，報41.43美元
- 盤中速報 - Reserve Rights大漲18.03%，報0.01美元
- 盤中速報 - LPT大漲20.62%，報19.14美元
- 盤中速報 - 恆星幣大漲8.66%，報0.3992美元
下一篇