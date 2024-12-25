合肥長鑫明年中大量生產LPDDR5 業界估不利DRAM價格走勢

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-12-25 15:30

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慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章今 (25) 日出席公益活動，針對中國記憶體大廠合肥長鑫近期開始量產 DDR5，苟嘉章坦言，合肥長鑫明年在全球 DRAM 市場的佔有率恐大幅提升至 15%，較兩、三年前呈現數倍成長，會是全球 DRAM 市場的一大變數。

業界認為，隨著合肥長鑫的 DDR5 產能快速且大量釋放到市場上，恐對價格造成不小壓力；屆時除了三大原廠，台灣業者也因剛進入量產，恐怕就會面臨價格競爭壓力，壓縮獲利空間。

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苟嘉章說，合肥長鑫的確會影響市場，市場正密切關注合肥長鑫在全球市佔率的變化，回顧三年前，合肥長鑫在全球 DRAM 的市佔率才不到 2%，但今年預估會提升至 10%，顯現其技術大幅提升，應用廣度也顯著增加。

此外，合肥長鑫目前也已開始小量供應 DDR5，苟嘉章認為，合肥長鑫現階段出貨以 LPDDR4 居多，預計明年中 LPDDR5 就會大量出貨，進軍手機領域，帶動其明年市佔率進一步提升至 15%，並對整體 DRAM 產業造成影響，三大原廠也密切關注，坦言明年 DRAM 市場會有不小變化。

苟嘉章分析，現階段長江存儲市占率還不到 4%，主要是因受限於設備，但合肥長鑫這兩三年市佔率呈現大幅度跳躍，預期在中國記憶體產能釋放影響下，將對 DRAM 價格造成壓力，也將改變手機產業生態。