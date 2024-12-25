年底作帳行情發威+元月三大話題加持 法人看好台股仍有戲

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-25 17:44

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全球歡度耶誕，外資並未落跑，持續加碼台股，市場法人指出，26 日起外資大戶收假，美股恢復正常交易，在年底作帳行情支撐下，內資有望加大操作力度，拉抬封關表現，加上 1 月還有三大話題加成，台股後市仍值得期待。在類股輪動、個股難以選擇的情況下，專家建議投資人可考慮配置具分散風險效果的市值型 ETF。

市場法人表示，歷史數據顯示，美國標普 500 指數在每年最後 5 個交易日＋元旦後的前 2 個交易日，平均漲幅可達 1.3%，這現象被市場稱為「聖誕老人行情」。由於台股跟美股連動性高，加上年底作帳行情、內外資同時點火，有望逐步推升台股走勢。

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展望 2025 年 1 月，多重話題也將為市場注入活力，包括美國消費性電子展 (CES)、台積電法說會、各大電子場尾牙陸續登場，輝達執行長黃仁勳也預計親赴台灣參加輝達尾牙感恩大會，這些熱點話題將為市場帶來新一波動能，預期將延續至農曆新年。

不過，台股類股輪動迅速，要如何找出強勢股？ETF 達人認為，投資人可透過購入 ETF 來簡化操作，買入一籃子股票分散風險，若是偏好穩定的現金流收入，有「國民 ETF」之稱的國泰永續高股息 (00878-TW) 是值得關注的選擇。即使在高股息 ETF 面臨降息風潮的背景下，00878 依然表現穩健，顯示其在股票篩選上的卓越能力。00878 最新受益人數超過 155.5 萬人，不僅再創新高，更是突破台積電的 155.1 萬人。