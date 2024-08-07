慧榮推新款PCIe Gen5 SSD 控制晶片 採台積電6奈米製程

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-07 17:24

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全球 NAND 快閃記憶體控制晶片業者慧榮 (SIMO-US) 今 (7) 日宣佈，推出專為 AI PC 和遊戲主機設計的 SM2508 PCIe Gen5 NVMe 2.0 消費級 SSD 控制晶片，是全球首款採用台積電(2330-TW)(TSM-US) 6 奈米 EUV 製程的 PCIe Gen5 消費級 SSD 控制晶片，相較於競爭廠商的 12 奈米製程，功耗大幅降低 50%。

慧榮補充，SM2508 已由多家 SSD 主要廠商引進設計開發中，其中包括主要的 NAND 大廠，目標訂於今年第四季開始量產。

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慧榮指出，新款 SSD 的功耗低於 7W，比 PCIe Gen4 SSD 提高了 1.7 倍的功耗效率，且比目前市場上的 PCIe Gen5 競爭產品提升達 70%。此次在 8 月 6 日至 8 日在美國加州舉辦的 FMS(Future of Memory and Storage) 展示以 SM2508 為主的 SSD 控制晶片及其他創新技術。

慧榮說，SM2508 是一款專為 AI 筆電所設計的高效能、低功耗 PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0 SSD 控制晶片，支援 8 個 NAND 通道，每通道速度高達 3,600 MT/s，循序讀寫速度最高可達 14.5 GB/s 和 13.6 GB/s，隨機讀寫效能最高可達 2.5M IOPS，相較於 PCIe Gen4 產品，效能提升了 2 倍。

此外，SM2508 功耗僅約 3W，將 PCIe Gen5 效能表現發揮到淋漓盡致，且採用自家第八代 NANDXtend 技術，包括專為減少 ECC 時間而設計的磁碟訓練演算法，可強化功能可提升效能並最大化功耗效率，同時確保與最新的 3D TLC/QLC NAND 技術相容，支援更高的容量，以滿足新一代 AI PC 不斷發展的需求。