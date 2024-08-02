AI手機需求旺 慧榮Q2營收超預期 本季營收持平看

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-02 18:38

慧榮 (SIMO-US) 今 (2) 日公布第二季財報，營收 2.11 億美元，季增 11%，年增 50%，毛利率 46%，稅後淨利 3,246 萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證 (ADS) 盈餘 0.96 美元(約新台幣 31 元)。

慧榮預估，第三季營收將介於 2.05 至 2.16 億美元間，季減 2.5% 至季增 2.5%，年增 19-25%，毛利率介於 46 至 47%，全年營收介於 8 至 8.3 億美元間，年成長 25-30%，毛利率介於 46 至 47% 間。

細分各產品線，慧榮第二季 SSD 控制晶片營收季增 0-5%，年增 25-30%，eMMC/UFS 控制晶片營收季增 25-30%，年增 190-195%，SSD 解決方案營收季增 20-25%，年減 5-10%。

總經理苟嘉章表示，第二季業績表現亮眼，不僅營收超過財測高標，毛利也達到預期高標，其中，SSD 控制晶片營收已連續五季成長，且因為智慧型手機 OEM 廠商預期下半年將出現季節性增長提早備貨，也帶動 eMMC 和 UFS 業務成長加速。看好相關趨勢將持續帶動今年的業績成長和獲利表現。

展望未來，苟嘉章表示，受惠 NAND 大廠控制晶片外購比例不斷增加，和 NAND 客戶合作的新案在今年將持續放量，成為營收和獲利長期成長的重要根基。公司專為 PC 和智慧型手機開發的控制晶片具高度差異化，能提供更高效能、高容量和更具成本效益的儲存解決方案，引領客戶進入最先進的巿場，例如 AI 在邊緣裝置的應用。