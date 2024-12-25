微風聯名卡升級上市！聯邦銀推黑鑽、晶鑽無限卡 最高3.83%回饋無上限

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-25 12:39

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聯邦微風聯名卡上市至今 23 年，明年 1 月合約屆滿，聯邦銀行今 (25) 日再度與微風百貨攜手合作，推出「微風黑鑽」與「微風晶鑽」雙無限卡，並祭出重磅消費優惠「微風館內會員積點」與「聯邦紅利點數」雙重回饋，最高可享 3.83% 回饋無上限，此外，聯邦也宣布將整合所有館別，自明年 1 月 1 日起，微風南山也一併納入優惠館別。

此次為歡慶聯邦銀行與微風百貨再度攜手合作，「微風黑鑽無限卡」特別發行限量 1000 張金屬卡，卡片採用頂尖切磨鑽石推砌底紋，搭配完美光澤與車工，打造尊榮與非凡的頂級氛圍，回饋更升級至 3.83% 無上限 (3% 微風積點、0.5% 聯邦紅利，綁定聯邦帳戶自動扣繳再加碼 0.33% 聯邦紅利)，另外，微風積點更能在刷卡消費後，即時回饋至所屬會員帳戶內，讓消費立即有感。

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「微風晶鑽無限卡」則提供微風館內消費 2.83% 回饋無上限 (基本回饋 2% 微風積點、0.5% 聯邦紅利，聯邦帳戶自動扣繳再加碼 0.33% 聯邦紅利回饋)，讓持微風聯名卡的消費者在購物與美餐之餘，都能享盡無與倫比的尊榮待遇。

聯邦銀行嶄新上市 2 張微風聯名無限卡，除了提供微風館內消費最高 3.83% 回饋無上限外，持聯名卡至微風館內消費還享眾多好康優惠及專屬尊榮禮遇，包含：Breeze Super 指定商品 9 折起、TZ 咖啡每日免費贈乙杯。

此外，平日至微風消費好處多，「週一至週三」館內指定品牌買一送一，「週四購物日」除了提供指定櫃位 9 折再 95 折優惠外，指定餐飲 / 超市 / 伴手禮消費滿 2000 元即贈 200 元電子酬賓券，每月館內任刷一筆，再贈台灣大車隊 8 折搭車金。