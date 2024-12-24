日本財務大臣再發警告：將對匯率過度波動採取適當行動
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-24 15:30
日本財務大臣加藤勝信最近對於日元走勢發出警告，稱政府將採取適當行動，應對外匯過度波動。日元兌美元匯率在加藤發表談話後走強，短暫觸及 157.06，此前曾達到 157.39。
日元近期走弱的主要原因，是市場普遍認為美日兩國利差縮窄的時間將會延長。一些避險基金押注日元兌美元匯率將達到 160-165 區間。
日本央行總裁植田和男將於本周三發表講話，並於周五發布上周會議的更多細節，這使得日元進一步下跌的可能性仍然存在，為日本貨幣當局帶來風險。由於假期季節市場流動性低，放大了劇烈波動的可能性，但也可能使任何干預措施更有效。
上周，在日本央行維持利率不變，以及植田暗示可能在明年 3 月或之後升息的言論之後，日元經歷了大幅下跌。市場參與者將密切關注植田周三的講話，觀察其語調是否有任何變化。如果他重申日本央行可能推遲升息，可能會加劇日元疲軟。
自 7 月日元兌美元匯率觸及 160 以來，日本當局一直未干預市場。今年迄今，東京已花費近 1000 億美元支撐日元。一些分析師認為，7 月份觸及的 161.95 關口，可能是日本當局入市干預的潛在門檻。
自 2022 年 9 月宣布數十年來首次干預以支撐日元以來，日本外匯官員基本上一直堅持先行動後確認的策略。日本將在未來幾天內宣布本月是否干預市場，但周五午夜之後的任何行動，都將計入 1 月份的數據，這意味著披露時間將再推遲一個月。
周五上午，日本央行將發布最新會議的意見摘要。摘要可能會提供更多關於持鷹派立場的委員田村直樹升息提議的細節，這些資訊可能有助於日元走強。但如果摘要主要集中在需要更多謹慎的方面，日元可能會再次面臨下行壓力。
一些分析人士認為，在美元走強的情況下，日本當局現在干預可能不會奏效，因為此舉可能產生不必要的影響。他們可能會等到日元兌美元匯率突破 161 關口後才會出手干預，因為這與上次干預的水平大致相當。
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