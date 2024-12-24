日本財務大臣再發警告：將對匯率過度波動採取適當行動

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-24 15:30

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日本財務大臣加藤勝信最近對於日元走勢發出警告，稱政府將採取適當行動，應對外匯過度波動。日元兌美元匯率在加藤發表談話後走強，短暫觸及 157.06，此前曾達到 157.39。

日元近期走弱的主要原因，是市場普遍認為美日兩國利差縮窄的時間將會延長。一些避險基金押注日元兌美元匯率將達到 160-165 區間。

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上周，在日本央行維持利率不變，以及植田暗示可能在明年 3 月或之後升息的言論之後，日元經歷了大幅下跌。市場參與者將密切關注植田周三的講話，觀察其語調是否有任何變化。如果他重申日本央行可能推遲升息，可能會加劇日元疲軟。

自 7 月日元兌美元匯率觸及 160 以來，日本當局一直未干預市場。今年迄今，東京已花費近 1000 億美元支撐日元。一些分析師認為，7 月份觸及的 161.95 關口，可能是日本當局入市干預的潛在門檻。

自 2022 年 9 月宣布數十年來首次干預以支撐日元以來，日本外匯官員基本上一直堅持先行動後確認的策略。日本將在未來幾天內宣布本月是否干預市場，但周五午夜之後的任何行動，都將計入 1 月份的數據，這意味著披露時間將再推遲一個月。