日本央行利率連三凍！日元兌美元應聲貶破155日元 創近一個月新低

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-19 11:54

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日本央行 (BOJ) 今(19)日決定按兵不動，連續第三次暫停升息，主要因為對全球經濟成長前景跟日本薪資驅動的通膨能否持續有所疑慮，日元兌美元也在最新利率決議出爐後應聲貶破 155 日元大關，為 11 月以來首見。

《共同社》報導，BOJ 將作為政策利率的「無擔保隔夜拆借利率」誘導目標維持在 0.25% 左右不變，並正在研究川普政策對全球金融市場和美國經濟可能的影響。

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BOJ 表示，日本經濟溫和復甦，但仍存在一些弱點，通膨率要到 2026 財年的三年預測期後半段，才會跟央行目標一致。日本經濟和物價前景的不確定性仍很高，必須仔細審查外匯、市場走勢及其對日本經濟和物價的影響。由於企業薪資和定價行為的變化，外匯波動對通膨的影響恐比過去來得更大。

BOJ 也正在觀察當前日本薪資上漲動能能否持續到明年，因一些小型企業已經難以將更高成本轉嫁給消費者。

BOJ 總裁植田和男將在今日下午召開記者會說明決定按兵不動的理由。

當前 BOJ 的態度是，若經濟和物價符合預期則會探討升息，但鑑於日元的歷史性貶值趨勢近來暫歇，物價急劇上行的風險較低，央行內部許多意見認為目前並不急於升息。

BOJ 在今年 7 月的會議上決定將政策利率從 0 到 0.1% 左右上調至 0.25%，當時日元兌美元貶破 160 日元大關。