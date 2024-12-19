日本央行本月不升息 日元貶破155關鍵價位
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-19 11:39
日本央行週四 (19 日) 政策利率維持在 0.25% 不變，日元兌美元匯率跌破 155 的關鍵關卡，日本股指期貨同步小幅下跌。
日元兌美元匯率周四亞洲盤中下跌 0.4% 至 155.44，為自 11 月以來的最低價位，歸因於美國聯準會降息 1 碼，且對未來降息表達謹慎態度。在此之前，日元於週三已經下跌 0.9%。
日元匯率 155 關卡受到策略師的密切關注，他們認為跌至這一水準可能引發日本當局的口頭干預，並對日本央行升息施加更多壓力。
日本央行週四決議利率按兵不動，認為日本經濟溫和復甦，但仍存在一些弱點，經濟情勢和物價前景的不確定性還是很高。
日本央行強調，必須仔細審查外匯、市場走勢及對日本經濟和物價的影響，由於企業薪資和定價行為出現變化，外匯波動對於通膨的影響可能會比以往更為劇烈。
日元觀察人士將焦點轉向日本央行行長植田和男在稍後的記者會上，會否給出有關下次升息的任何暗示，如果日元繼續貶值，央行可能面臨更大的升息壓力。
貨幣策略師指出，如果日本央行將升息推遲到明年 3 月或更晚時間，日元未來將面臨進一步脆弱的風險。
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