鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.74億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達62.6%

鉅亨網新聞中心 2024-12-25 10:15

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亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.74億美元；USDC(USDC)24小時成交量達12.13億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.74億美元。

24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅62.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅20.6%；HIVE(HIVE)24小時漲幅8.66%。

24小時跌幅：Phala.Network(PHA)24小時跌幅64.5%；Stargate Finance(STG)24小時跌幅19.8%；DEXE(DEXE)24小時跌幅16.4%。

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近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅79.3%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅52.7%；Aptos(APT)近一週漲幅17.4%。