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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.73億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達62.1%

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格94,676.09美元，24小時漲跌幅+0.60%；以太幣(ETH)現報價格1,807.87美元，24小時漲跌幅+0.05%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.73億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.17億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.09億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅62.1%；TROY(TROY)24小時漲幅50.4%；VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅43.6%。

24小時跌幅：FIS(FIS)24小時跌幅31.5%；大零幣(ZEC)24小時跌幅14.4%；Bonk(BONK)24小時跌幅12.5%。


近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅28.1%；Wing Token(WING)近一週漲幅22.2%；Pixels(PIXEL)近一週漲幅13.5%。

近一週跌幅：FIS(FIS)近一週跌幅104%；Flamingo(FLM)近一週跌幅83.3%；Biswap(BSW)近一週跌幅69.5%。

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