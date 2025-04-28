鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.73億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達62.1%

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 17:15

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24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅62.1%；TROY(TROY)24小時漲幅50.4%；VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅43.6%。

24小時跌幅：FIS(FIS)24小時跌幅31.5%；大零幣(ZEC)24小時跌幅14.4%；Bonk(BONK)24小時跌幅12.5%。

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近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅28.1%；Wing Token(WING)近一週漲幅22.2%；Pixels(PIXEL)近一週漲幅13.5%。