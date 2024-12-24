IKKA-KY自結11月獲利年減3成 EPS 0.58元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-24 19:32
日系車用零組件廠 IKKA-KY(2250-TW) 近二周來股價飆漲達 40%，今 (24) 日受主管機關證交所要求公告自結數，11 月單月稅後純益 1800 萬元，年減 30.77%，每股純益 (EPS)0.58 元。
市場看好，IKKA 投入開發機器人減速機關鍵齒輪零組件模組，並具有作為日本公司的優勢，未來可加強切入日系供應鏈。
另一方面，市場認為，日本豐田汽車雖是其最大客戶，但近期本田和日產汽車有望合併訊息，也有利未來本田成為 IKKA 的客戶。
IKKA 日前提到，在目前的汽車事業發展外，於機器人產業迎來新的發展契機，隨著電腦運算能力和 5G 網路速度提升，工業 4.0 智慧工廠正陸續在各地區落實，機器人時代將來臨。
不過，因量產機器人相關商品有待時間發酵，目前財務數據尚未有明顯挹注，IKKA 最新公布 11 月合併營收 3.24 億元，年減 14.74%，稅後純益 1800 萬元，年減 30.77%，每股純益 0.58 元。
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