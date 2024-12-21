〈熱門股〉機器人火熱！工具機族群齊嗨 鈞興-KY周漲逾3成
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-21 10:20
在 AI 趨勢下，台積電 (2330-TW) 董事長魏哲家看好台灣多功能機器人等領域相對有利，為相關概念股點燃多頭火種，包括上銀 (2049-TW)、大銀微系統 (4576-TW)、直得 (1597-TW)、鈞興 - KY(4571-TW) 等，成為本周的強勢熱門股，其中，鈞興周漲幅超過 3 成。
上銀本周股價漲勢凌厲，20 日一度上漲逼近 300 元大關，但尾盤受到大盤重挫拖累，以 285.5 元收黑，周漲幅仍達 15%。上銀集團旗下大銀微系統本周亦表現不俗，累計上漲 11%，20 日股價以 128.5 元作收。
鈞興日 K 連 4 紅，20 日收漲 2.65%，以 252 元作收，創下歷史新高價，本周累計漲幅達 33%。直得 20 日一度攻破百元關卡，但買盤後繼無力，終場收平盤 99.1 元，周漲幅約 1 成。
上銀董事長卓文恒看好 2025 年半導體設備需求暢旺，並透露，攜手廠商開發的倉儲物流 AI 機器人預計明年將先小量出貨、年底放量，展望未來，儘管目前機器人占營收比重不到 10%，但預期明年比率會再提升。
上銀累計前 11 月合併營收 223.29 億元、年減 2%，前三季稅後純益 16.42 億元、年減 3.5%，每股稅後純益 4.64 元。
人形機器人發展引起市場關注，雖然上銀並未投入協作或量產開發，但有供應減速機，在關節驅動模組上扮演關鍵角色，展望未來，上銀將攜手大銀持續進行資源整合，合力搶攻機器人商機。
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