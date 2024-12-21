〈熱門股〉機器人火熱！工具機族群齊嗨 鈞興-KY周漲逾3成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-21 10:20

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上銀本周股價漲勢凌厲，20 日一度上漲逼近 300 元大關，但尾盤受到大盤重挫拖累，以 285.5 元收黑，周漲幅仍達 15%。上銀集團旗下大銀微系統本周亦表現不俗，累計上漲 11%，20 日股價以 128.5 元作收。

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鈞興日 K 連 4 紅，20 日收漲 2.65%，以 252 元作收，創下歷史新高價，本周累計漲幅達 33%。直得 20 日一度攻破百元關卡，但買盤後繼無力，終場收平盤 99.1 元，周漲幅約 1 成。

上銀董事長卓文恒看好 2025 年半導體設備需求暢旺，並透露，攜手廠商開發的倉儲物流 AI 機器人預計明年將先小量出貨、年底放量，展望未來，儘管目前機器人占營收比重不到 10%，但預期明年比率會再提升。

上銀累計前 11 月合併營收 223.29 億元、年減 2%，前三季稅後純益 16.42 億元、年減 3.5%，每股稅後純益 4.64 元。