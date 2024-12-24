〈台股盤後〉機器人股嗨翻聖誕趴 台積電走低收平 漲幅收斂至15點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-24 14:33
台股今 (24) 日早盤在台積電進逼 1100 關卡下，強漲逾 200 點，最高漲至 23326.25 點，不過隨後台積電漲幅收斂，加上其他電子權值股無太多表現，因此大盤終場僅小漲 15.7 點或 0.07%，以 23120.24 點作收，成交量 3382.76 億元。
觀察今天電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 終場收平盤，以 1080 元作收，鴻海 (2317-TW) 同樣收平盤，以 185.5 元作收，聯發科 (2454-TW) 則開高走低，終場跌 0.35%。另外，廣達 (2382-TW) 漲 0.69%，台達電 (2308-TW) 漲逾 1%，日月光 (3711-TW) 則漲逾 2%。
特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克點名機器人為未來發展重點，加上台積電董事長魏哲家也按讚機器人，激勵機器人概念股今天續強。台灣精銳 (4583-TW)、大銀微系統 (4576-TW)、華晶科 (3059-TW) 紛紛亮燈漲停，中光電 (5371-TW)、上銀 (2049-TW)、和樁 (6215-TW) 也漲逾半根停板。
不過網通族群今天回檔修正，友勁 (6142-TW)、友訊 (2332-TW) 約跌 4%，訊舟 (3047-TW) 跌逾 3%，仲琦 (2419-TW)、星通 (3025-TW)、智易 (3596-TW)、中磊 (5388-TW)、明泰 (3380-TW)、啟碁 (6285-TW) 及智邦 (2345-TW) 皆有 1 至 2% 的跌幅。
傳產族群則漲跌互現，橡膠類股紅通通，建大 (2106-TW) 漲逾 2%，正新 (2105-TW)、南帝 (2108-TW) 漲逾 1%。觀光類股則相對弱勢，王品 (2727-TW)、美食 - KY(2723-TW)、寒舍 (2739-TW)、夏都 (2722-TW)、晶華 (2707-TW) 皆跌逾 1%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
上一篇
下一篇