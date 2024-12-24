〈台股盤後〉機器人股嗨翻聖誕趴 台積電走低收平 漲幅收斂至15點

台股今 (24) 日早盤在台積電進逼 1100 關卡下，強漲逾 200 點，最高漲至 23326.25 點，不過隨後台積電漲幅收斂，加上其他電子權值股無太多表現，因此大盤終場僅小漲 15.7 點或 0.07%，以 23120.24 點作收，成交量 3382.76 億元。