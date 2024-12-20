華碩已布局人型機器人 施崇棠：這是全方位AI戰略關鍵

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-20 18:30

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PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (20) 日舉辦尾牙，華碩董事長施崇棠指出，今年交出歷史第二佳的業績，證實公司已在內部啟動人型機器人相關計畫，並強調這將是華碩 AI 發展戰略的重要一環，他指出，人型機器人不僅是技術演進的下一步，更是 AI 發展突破的關鍵。

施崇棠表示，AI 若要實現真正突破，需要透過實體（body）來建立世界模型，這使得機器人發展成為必然趨勢，特斯拉執行長馬斯克（近期對人型機器人的關注，已成為產業發展的重要方向，過去華碩也有研發機器人的經驗，在通用智慧模型的出現下，內部也已開始有計畫，正如火如荼進行中。

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在整體 AI 布局方面，施崇棠指出，華碩採取全方位發展策略，從超級伺服器、邊緣伺服器到私有伺服器，再到 AI PC 等各層級產品線都將全面發展，其中在 Copilot PC 品線已成為市場領導廠商。

針對 AI PC 發展，施崇棠表示，目前市場上已有多款處理器可選擇，包括採用 Qualcomm、AMD 等晶片的產品，部分處理器已具備約 140 億參數的運算能力，效能已接近 OpenAI 水準，他認為 AI 發展已從單純追求運算規模的大語言模型，轉向更多元的小型模式，並且將以不同應用落地生根。

施崇棠強調，純粹依賴軟體或硬體的進入門檻已經太低，未來必須整合兩者才能創造更高價值，他以 OpenAI 等 AI 公司為例，說明目前市場各家業者都在尋求軟硬整合的發展策略。