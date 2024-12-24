日勝生集團獲2024「國家建築金獎三冠王」及「台灣誠信品牌」

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-24 17:13

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日勝生 (2547-TW) 今 (24) 日指出，集團子公司集順生活科技，以台北市大安區危老重建案「鑄慕 RADIUM ONE」，在第 25 屆「國家建築金獎」與第 19 屆「台灣誠信品牌」中獲得五項獎項，包括「金象獎」、規劃設計類「金獅獎」與「金獅獎首獎」，並榮膺國家建築金獎「三冠王」與「台灣誠信品牌 - 優良建商」，展現建築專業與誠信經營的卓越。

日勝生指出，日勝生集團的獲獎，也因此獲得副總統蕭美琴邀請於總統府接見，肯定其在台灣建築品質提升的成就。

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日勝生引述副總統蕭美琴致詞時指出，感謝獲獎者對台灣堅實建築的努力與貢獻，並期許建築界在永續、綠色發展及因應地震與氣候變遷挑戰上持續努力，讓台灣的房屋不僅具備安身立命的功能，更融入環保與安全的價值，讓每位台灣人民都能找到適合自己的家。

日勝生集團旗下集順生活科技的「鑄慕 RADIUM ONE」坐落於台北市光復南路靜巷，是結合危老重建與都市更新的經典案例。日勝生指出，「鑄慕 RADIUM ONE」原址為 16 棟老舊公寓的僑安新村，歷經 12 年整合後，規劃建設 24 層 SRC 鋼骨制震大樓，提供大安區與信義區少見的 51-25 坪住宅單位，可售戶數 98 戶住家及 4 戶店面。此一建案注重建築美學與安全性，並加入藝術與科技元素，打造國際級空間。

在規劃過程中，日勝生指出，集順生活科技攜手日商日本國土開發公司、陳廷杰建築師事務所等，將藝術與建築結合，致力於實現五大標章認證，包括 WELL 健康建築、黃金級智慧建築、綠建築、低碳建築、耐震建築，展現其對永續發展的承諾。依據其公開資訊，鑄慕案預計於 2026 年第四季完工。

「鑄慕 RADIUM ONE」也深耕社區文化，日勝生指出，在施工期間，日勝生將建築圍籬化為城市藝廊，邀請多位當代藝術家創作，以藝術活化空間，展現對台北東區記憶的致敬。