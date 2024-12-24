〈美股盤後〉聖誕節假期將至 台積電ADR漲超5% 四大指數收紅

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-12-24 06:01

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美股主指週一 (23 日) 交易清淡，收盤全揚，在台積電 ADR、博通、輝達等晶片股漲勢推動下，科技股在假期縮短的一週中取得強勁開局。

儘管近期數據顯示通膨有所降溫，但仍高於聯準會 2% 的目標，顯示整體通膨仍保持黏性。

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聯準會青睞的關鍵通膨指標，11 月核心個人消費支出價格指數 (PCE) 較 10 月上漲 0.1%，為 5 月以來最小增幅，年增連 2 個月皆為 2.8%。

聯準會上週降息 1 碼，但預計 2025 年僅降息兩碼，腰斬 9 月預測的四碼。美國央行對貨幣政策調整採取謹慎態度，強調在考慮進一步降息之前，需要在通膨方面持續取得進展。一些官員開始在其前景中考慮關稅等財政政策的不確定性。

美國貿易代表署週一宣布針對中國製造的成熟製程半導體展開 301 調查，至於是否對這些晶片課徵更高的關稅，留給下任總統川普選擇。

聯準會週一宣布擬對大型銀行的年度「壓力測試」進行重大調整，以提高其透明度並降低其可預測性。目前正在考慮的變化包括：公開聯準會用來確定銀行在審查中可能面臨的假設性損失的模型。

美股週一 (23 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 66.69 點，或 0.16%，收 42,906.95 點。

那斯達克指數上漲 192.29 點，或 0.98%，收 19,764.88 點。

S&P 500 指數上漲 43.22 點，或 0.73%，收 5,974.07 點。

費城半導體指數上漲 153.84 點，或 3.10%，收 5,118.75 點。

NYSE FANG + 指數上漲 170.47 點，或 1.28%，收 13,483.90 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王多走紅。Meta (META-US) 上漲 2.49%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.31%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.68%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.062%。

台股 ADR 氣勢如虹。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 5.15%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.80%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.06%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.72%。

企業新聞

傳 Meta (META-US) 計劃在其智慧眼鏡上添加顯示器，用於顯示通知和 Meta 虛擬助理回覆，該款和眼鏡製造商 EssilorLuxottica 合作開發的升級版雷朋 (Ray-Ban) 智慧眼鏡最快可能在明年下半年發布。Meta 走升 2.49% 至每股 599.85 美元。

微軟 (MSFT-US) 跌 0.31% 至每股 435.25 美元。微軟考慮在 365 Copilot 產品中增加內部研發及第三方的 AI 運算模型，有可能減少對 OpenAI 的 AI 模型依賴程度。

高通與 Arm(ARM) 的專利訴訟中勝利，合法取得使用 Arm 晶片架構的權利，避免了額外授權費用的壓力。高通 (QCOM-US) 上漲 3.50%，ARM ADR (ARM-US) 收低 4.00%。

美國高端連鎖百貨諾德斯特龍 (Nordstrom)(JWN-US) 的創辦人家族與墨西哥 Liverpool 集團合夥私有化該間公司，交易價值為 62.5 億美元，該股下滑 1.47% 至每股 24.17 每元。

消息指出，美國晶片設計軟體公司新思科技 (Synopsys) 以 350 億美元收購另一家晶片設計軟體公司 Ansys，預料將獲得歐盟反壟斷監管機構有條件的批准。新思科技 (SNPS-US) 收紅 0.081% 至每股 492.58 美元。

華爾街分析

投資人預計所謂的「聖誕行情反彈」可能會幫助市場以高調結束 2024 年。據股票交易者年鑑 (Stock Trader"s Almanac)，自 1969 年以來，標普在每年的最後五個交易日、和隔年的頭兩個交易日，平均上漲 1.3%

Piper Sandler 首席市場技術分析師 Craig Johnson 表示：「於市場的主升趨勢仍然完好無損，我們仍然預測今年的聖誕漲勢有可能惠及美國實體經濟與金融市場。」

SEB 策略師 Dana Malas 指出：「美股仍有希望以積極態勢結束 2024 年。在經歷兩週爆炸性央行降息與頭條消息過後，市場需要重新調整預測模型，為 1 月 20 日川普入主白宮後開啟的新時代做好準備。」

鉅亨溫馨提醒，美股 12 月 24 日 (平安夜) 將提前收市。