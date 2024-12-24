路透：新思以350億美元收購Ansys有望獲歐盟批准

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-24 02:30

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路透周一 (23 日) 援引知情人士消息報導，美國晶片設計軟體公司新思科技 (Synopsys) 以 350 億美元收購另一家晶片設計軟體公司 Ansys，預料將獲得歐盟反壟斷監管機構有條件的批准。

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據悉，新思科技為解決歐盟對競爭的擔憂，本月提出出售其光學設計工具製造商 optical Solutions Group 和 Ansys PowerArtist。該公司還將向英國競爭監管機構提供相同的補救措施，英國當局上周表達了對該交易對創新和價格影響的擔憂。

這是自一年前博通 (AVGO-US) 以 690 億美元收購軟體製造商 VMware 以來科技業最大的一筆交易，也是歐盟新任反壟斷專員黎貝拉 (Teresa Ribera) 領導下的首例大型科技公司合併。

各公司都在留意本月上任的黎貝拉，看看她是否會延續前任維斯塔格 (Margrethe Vestager) 對大型科技公司交易的強硬立場。

作為歐盟 27 國的反壟斷執法者，歐盟執委會定於明年 1 月 10 日結束對這筆交易的初步審查，對於上述消息拒絕置評。

新思科技也拒絕置評，並重申了上周提交給英國競爭與市場管理局 (CMA) 的聲明，其中提到出售光學解決方案業務的提議。