馬斯克影響力大到成「影子總統」？ 川普：他當不了總統

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-23 16:00

‌



美國《國會山報》、《彭博》等美媒報導稱，美國企業家馬斯克上周反對一項旨在防止政府部分停擺的兩黨支出法案，影響力大到被稱為「影子總統」，美國總統當選人川普周日（22 日）回應稱，將擔任美國總統的是他本人，不是馬斯克。

「各種各樣的騙局，最新說法是，川普已經把總統職位讓給了馬斯克了。不，不，這不會發生。」川普在美國亞利桑那州鳳凰城發表講話時回應說。

‌



「有可以信賴的聰明人，不是很好嗎？難道我們不希望這樣嗎？」川普接著說道，「但不，我可以告訴你，他不會成為總統。」

「我很安全，你知道為什麼嗎？」（因為）他不可能，他不是在這個國家出生的。」川普稱。

美國朝野兩黨曾於 17 日就撥款法案達成一份協議，該法案草案共 1,547 頁，包括給國會議員加薪 40%、向烏克蘭提供更多援助等內容。

不過，被川普任命為「政府效率部」負責人的馬斯克，率先站出來反對該法案。美國《華盛頓郵報》19 日稱，馬斯克正在利用政府撥款法案的爭議來測試自己的影響力。

《華盛頓郵報》稱，這位未經歷過選舉的億萬富翁，在導致聯邦政府瀕臨關門方面發揮巨大作用，讓華盛頓各界感到震驚。

民主黨籍眾議員德勞羅當天稱這位億萬富翁為「馬斯克總統」。