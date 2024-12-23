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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.04%，報18.4886元

鉅亨網新聞中心 2024-12-23 21:22


截至台北時間23日21:22，美元/南非蘭特上漲0.191點漲幅達1.04%，暫報18.4886點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.08%
  • 近 1 週：+2.46%
  • 近 3 月：+5.09%
  • 近 6 月：+1.86%
  • 今年以來：+0.08%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.69，本日上漲0.14%
  • 美元/泰銖相關性0.69，本日上漲0.5%
  • 美元/挪威克朗相關性0.67，本日上漲0.69%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.68，本日上漲0.29%
  • 紐元/美元相關性-0.62，本日上漲0.25%
  • 歐元/美元相關性-0.61，本日上漲0.36%

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泰銖/美元0.0291460.00%
澳元/美元0.6238-0.16%
紐元/美元0.5641-0.12%
歐元/美元1.04-0.05%

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