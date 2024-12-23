外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.04%，報18.4886元
鉅亨網新聞中心 2024-12-23 21:22
截至台北時間23日21:22，美元/南非蘭特上漲0.191點漲幅達1.04%，暫報18.4886點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.08%
- 近 1 週：+2.46%
- 近 3 月：+5.09%
- 近 6 月：+1.86%
- 今年以來：+0.08%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.69，本日上漲0.14%
- 美元/泰銖相關性0.69，本日上漲0.5%
- 美元/挪威克朗相關性0.67，本日上漲0.69%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大漲0.51%，報0.936元
- 外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.8%，報0.9001元
- 外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.66%，報18.6018元
- 外匯速報 - 近月瑞郎(SFCON) 大跌0.81%，報1.12315元
上一篇
下一篇