美國消費者信心回落 10年期美債殖利率逼近4.6%
鉅亨網編譯羅昀玫 2024-12-24 07:07
數據顯示 12 月美國消費者信心回落後，美債殖利率週一 (23 日) 攀漲，10 年期美債殖利率逼近 4.6%。
這是假期縮短的一周，債市週二將提早收盤，週三因聖誕節而休市。
- 2 年期公債殖利率上漲 3.4 個基點，收在 4.345%，高於週五的 4.311%。(美債殖利率和價格走勢相反)
- 10 年期公債殖利率上漲 7.2 個基點至 4.594%，高於前一交易日的 4.522%，創 5 月 29 日以來的最高。
- 美債殖利率於上週五回落，但本週美債殖利率仍然走升。
美國經濟評議會 (Conference Board, CB) 週一數據顯示，12 月消費者信心意外出現 3 個月來首次下滑，原因是川普政府政策的不確定性下，對經濟前景感到擔憂。
調查顯示，由於對股市的擔憂以及新關稅可能導致生活成本上升，使得消費者信心回落。
聯準會青睞的關鍵通膨指標，11 月核心個人消費支出價格指數 (PCE) 較 10 月上漲 0.1%，為 5 月以來最小增幅，年增連 2 個月皆為 2.8%。
聯準會上週三一如預期降息 1 碼，但聯準會官員預測 2025 年僅降息 2 碼，而先前預期為 4 碼。
BMO 資本市場策略師 Ian Lyngen 和 Vail Hartman 稱：「隨著假期縮短的一周開始，美債仍維持近期的價格走勢。週二提早收盤，週三休市，加上年底前人手不足，這些因素加在一起，市場動能趨乏，因為投資人不願在任何有意義的重新定價之前出手。」
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