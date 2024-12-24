外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大漲0.51%，報0.936元
鉅亨網新聞中心 2024-12-24 01:10
截至台北時間24日01:10，歐元/瑞郎上漲0.0047點漲幅達0.51%，暫報0.936點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.03%
- 近 1 週：-0.65%
- 近 3 月：-1.85%
- 近 6 月：-2.53%
- 今年以來：+0.25%
歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/土耳其里拉相關性-0.25，本日上漲0.15%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.23，本日上漲0.19%
- 美元/泰銖相關性-0.22，本日上漲0.41%
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