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鉅亨速報

外匯速報 - 近月瑞郎(SFCON) 大跌0.81%，報1.12315元

鉅亨網新聞中心 2024-12-23 23:20


截至台北時間23日23:07，近月瑞郎下跌0.00915點跌幅達0.81%，暫報1.12315點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.05%
  • 近 1 週：+0.74%
  • 近 3 月：-5.16%
  • 近 6 月：-0.33%
  • 今年以來：-5.60%

近月瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.28，本日下跌0.35%
  • 美元/挪威克朗相關性0.27，本日下跌0.68%
  • 美元/韓元相關性0.25，本日下跌0.5%

近月瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/馬來西亞令吉相關性-0.37，本日下跌0.42%
  • 美元/台幣相關性-0.29，本日下跌0.01%
  • 澳元/日元相關性-0.26，本日下跌0.06%

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