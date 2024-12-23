外匯速報 - 近月瑞郎(SFCON) 大跌0.81%，報1.12315元
鉅亨網新聞中心 2024-12-23 23:20
截至台北時間23日23:07，近月瑞郎下跌0.00915點跌幅達0.81%，暫報1.12315點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.05%
- 近 1 週：+0.74%
- 近 3 月：-5.16%
- 近 6 月：-0.33%
- 今年以來：-5.60%
近月瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.28，本日下跌0.35%
- 美元/挪威克朗相關性0.27，本日下跌0.68%
- 美元/韓元相關性0.25，本日下跌0.5%
近月瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大漲0.51%，報0.936元
- 外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.8%，報0.9001元
- 外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.66%，報18.6018元
- 外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大跌0.81%，報0.006377元
上一篇
下一篇