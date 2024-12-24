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美國宣布對成熟製程晶片發起「301調查」 中國商務部回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-24 07:30

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美國貿易代表辦公室周一（23日）宣布，對中國製造的成熟製程晶片發起「301調查」。（圖：Shutterstock）

美國貿易代表辦公室周一（23 日）宣布，對中國製造的成熟製程晶片發起「301 調查」，中國商務部表示，中方對此強烈不滿，堅決反對。

美國政府周一宣布，對中國製造的成熟製程半導體發動「301 調查」，將留給下任總統川普選擇是否對這些晶片課徵更高的關稅。


成熟晶片的效率雖遠遠不如人工智慧（AI）所需的尖端晶片，但廣泛用於汽車、洗衣機、通訊、醫療器材等產品。

中國商務部發言人周一說，美國的 301 調查明顯具有單邊、保護主義色彩。此前美國對華 301 關稅已被世界貿易組織（WTO）裁定違反世貿規則，受到眾多世貿成員反對，中方已多次向美方提出嚴正交涉。

中國商務部發言人表示，美方出於對華打壓和國內政治需要，對中國晶片產業相關政策發起新的 301 調查，將擾亂和扭曲全球晶片供應鏈，也會損害美國企業和消費者的利益，是一錯再錯。

中國商務部發言人稱，美方通過《晶片與科學法》，為本國晶片產業提供巨額補貼，美國企業佔據全球晶片市場近半份額，卻指責中方是「非市場做法」，渲染中國產業威脅，這明顯自相矛盾，完全站不住腳。

中國商務部發言人說，美國商務部不久前發布的成熟製程晶片報告顯示，中國產晶片僅佔美國市場份額 1.3%。中國晶片對美出口，遠低於自美進口。

中方敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法。中方將密切關注調查進展，將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

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301調查成熟製程晶片中國美國拜登川普半導體

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