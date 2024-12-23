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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.77%，報20.2055元

鉅亨網新聞中心 2024-12-23 21:10


截至台北時間23日21:10，美元/墨西哥披索上漲0.155點漲幅達0.77%，暫報20.2055點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.72%
  • 近 1 週：-0.24%
  • 近 3 月：+3.33%
  • 近 6 月：+10.78%
  • 今年以來：+18.20%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.60，本日上漲0.67%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.49，本日上漲0.31%
  • 美元/南非蘭特相關性0.45，本日上漲0.95%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.49，本日上漲0.26%
  • 歐元/美元相關性-0.44，本日上漲0.35%
  • 紐元/美元相關性-0.43，本日上漲0.23%

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美元/墨西哥披索20.1830.09%
南非蘭特/美元0.053870.00%
澳元/美元0.6237-0.18%
歐元/美元1.04-0.05%
紐元/美元0.564-0.14%

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