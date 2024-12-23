外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.77%，報20.2055元
鉅亨網新聞中心 2024-12-23 21:10
截至台北時間23日21:10，美元/墨西哥披索上漲0.155點漲幅達0.77%，暫報20.2055點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.72%
- 近 1 週：-0.24%
- 近 3 月：+3.33%
- 近 6 月：+10.78%
- 今年以來：+18.20%
美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.60，本日上漲0.67%
- 美元/瑞典克朗相關性0.49，本日上漲0.31%
- 美元/南非蘭特相關性0.45，本日上漲0.95%
美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對
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