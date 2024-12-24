外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.8%，報0.9001元
鉅亨網新聞中心 2024-12-24 00:10
截至台北時間24日00:10，美元/瑞郎上漲0.0071點漲幅達0.8%，暫報0.9001點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.08%
- 近 1 週：+0.04%
- 近 3 月：+5.05%
- 近 6 月：-0.08%
- 今年以來：+6.16%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.2%
- 美元/離岸人民幣相關性0.71，本日上漲0.26%
- 美元/瑞典克朗相關性0.69，本日上漲0.45%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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