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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.8%，報0.9001元

鉅亨網新聞中心 2024-12-24 00:10


截至台北時間24日00:10，美元/瑞郎上漲0.0071點漲幅達0.8%，暫報0.9001點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.08%
  • 近 1 週：+0.04%
  • 近 3 月：+5.05%
  • 近 6 月：-0.08%
  • 今年以來：+6.16%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.2%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.71，本日上漲0.26%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.69，本日上漲0.45%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.83，本日上漲0.38%
  • 紐元/美元相關性-0.65，本日上漲0.3%
  • 英鎊/美元相關性-0.61，本日上漲0.45%

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美元/瑞郎0.89870.03%
人民幣/美元0.1370140.00%
歐元/美元1.0399-0.06%
紐元/美元0.5641-0.12%
英鎊/美元1.2525-0.06%

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