華航將重砸3800億元 大手筆買20架旗艦客機、4架貨機

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-19 18:50

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華航 (2610-TW) 今 (19) 日召開董事會，通過 20 架旗艦廣體客機引進計畫，包括 10 架空中巴士 A350-1000 客機、10 架波音 777-9 客機，另有 4 架 777-8F 貨機，預計交易總額在 118.56 億美元下(約新台幣 3850 億元)，新機隊預計自 2029 年開始交付，未來將投入北美和歐洲長程客運及貨運航線服務。

華航積極擘劃機隊規模，以穩健布局全球客貨運市場，自 2023 年 11 月起，因應客貨機隊運能銜接和航網發展需求，展開整體評估。

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華航於今年 2 月起，延攬卓具國際權威和航空專業的顧問團隊，針對各項航機安全、技術與效益進行深入研究，並與製造商完成多輪協商與議價，依據最終報價以及效益分析，完成新機引進計畫。

華航今日董事會通過 20 架旗艦廣體客機引進計畫，包括 10 架 A350-1000，搭配勞斯萊斯 Trent XWB-97 發動機，以及 10 架 777-9 客機，搭配奇異 GE9X 發動機。

華航規劃，新機隊延續豪華商務艙、豪華經濟艙和經濟艙三艙等配置，並將提供更多的豪華商務艙座位。

貨機機隊方面，華航新購 4 架 777-8F 貨機將與現役 777F 主力機隊共同營運。