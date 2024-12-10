華航有秘密武器 明後年加速迎來空巴史上最受歡迎機型

鉅亨網記者王莞甯 德國漢堡 2024-12-10 08:59

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華航 (2610-TW) 自 2021 年引進新世代窄體機隊 A321neo，目前已上線營運 14 架，今 (10) 日宣布明年將再迎來 5 架，而全機隊 25 架將於 2026 年交付完畢。

華航總經理高星潢說，A321neo 節油性能非常高，符合航空業者的趨勢，且 321 航程較 737-800 更長，裝配更好設計的商務艙，可滿足高端旅客需求。

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華航 A321neo 客艙配置有全平躺豪華商務艙 12 席、經濟艙 168 席，共 180 席座位，堪稱最豪華的窄體客機。

空中巴士表示，目前有超過 100 架空巴的飛機獲台灣航空公司使用，期繼續強化與台灣業者的關係

A320 家族銷售至今超過 1.9 萬架，是空巴史上最成功的機型之一，空巴說明，目前在法國土魯斯、德國漢堡、美國阿拉巴馬和中國天津均設有工廠，交機品質完全相同，隨著其中的 A321 銷售快速成長，占待交機訂單比率達 7 成。

華航說明，全新 A321neo 窄體客機是華航區域航線主力機種，目前派飛東北亞有廣島、福岡、熊本、沖繩、高松和釜山等航點，東南亞則包括宿霧、清邁、峴港、檳城、金邊、帛琉等航點和香港兩岸航線，平均每周營運合計超過 300 個班次。

華航已與 11 月底起將台北 - 關島 CI026/CI025 復飛每周 2 班，台北 - 札幌則自 12 月 13 日至 2025 年 3 月 9 日增為每日 2 班，其中 CI2130/CI2131 也將以 A321neo 機型派飛，持續強化區域航線布局。