一卡通用戶數突破666萬榮登電支人氣王 樂觀看每月高速成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-19 16:38

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一卡通票證公司攜手 2025 年日本世界博覽會，今 (19) 日推出「大阪關西世博一卡通」系列票卡，並祭出多重旅日優惠。一卡通近期電支用戶數超車街口支付，躍居全台第一大，展望未來，公司持樂觀看法，預期仍可維持每月 4-5 萬名會員的高速成長，隨著綠點導入，力拚打造更為永續的支付方式。

一卡通公司董事長廖泰翔致詞時首先感謝各界的支持，一卡通 iPASS MONEY 電支品牌用戶數正式突破 666 萬，位居全台第一，未來也會以此為動力，持續優化服務，打造更多貼近用戶需求的創新應用。

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一卡通此次與 2025 年日本世界博覽會的合作，為台日間的金融與旅遊生態系統藉由資源的雙向整合激發更多潛力，不僅深化文化與經濟交流，也期待能吸引更多日本旅客選擇台灣作為首選目的地。廖泰翔認為，這是一項結合設計美學與實用功能的跨國合作，期盼讓日本消費者更深入認識 iPASS 一卡通，提升品牌的國際能見度，使其成為赴台旅遊時的首選儲值卡。

除此之外，今年初推出「綠點」，已經在各個場域來進行使用，包含搭乘大眾運輸都可直接獲得綠點，用戶可在相關的永續消費進行折抵，廖泰翔表示，期待一卡通公司能夠透過更多的會員的加入，以及更多永續綠點的導入，期待打造一個更為永續的支付方式。

一卡通 10 月用戶數成功超車街口支付，成為電支人氣王，鄭鎧尹受訪時指出，越來越多人愛用 iPASS MONEY，因為具有口碑，用戶群發揮 MGM (members get members) 行銷，包括生活繳費、轉帳等功能都非常便利，因而帶動會員數快速成長。

展望未來，鄭鎧尹表示，預期一卡通的用戶數仍會維持高速成長，約每月增加 4-5 萬人，目前看起來，這個速度應是沒有停止，對於維持第一持樂觀看法。

鄭鎧尹表示，一卡通公司持續往「虧損收斂」目標前進，並透露狀況比去年更好，詳細數字無法透露，不過，轉虧為盈的終極目標都在規劃當中，經營團隊會繼續努力。

此外，Line Pay 傳明年將從第三方支付升格為電子支付，談及與一卡通的關係，鄭鎧尹說，雙方目前仍是合作關係，Line Pay 何時申請電支執照還是要以他們自己的節奏、決策考量為主，無法替他們發言，目前來說，合約會一直走下去的，除非雙方決定不合作，才會有終止合約的狀況，強調目前尚無異動。

一卡通攜 2025 年日本世界博覽會 推「大阪關西世博一卡通」系列票卡

鄭鎧尹進一步說明多項專屬優惠，凡購買「大阪關西世博一卡通」可享 KKday 日本關西地區行程、住宿、交通及美食 95 折優惠 (單筆折抵上限 500 元)，KKday 新用戶還可再享全站商品 88 折。此外，在 iPASS MONEY APP 完成「大阪關西世博一卡通」卡片記名後，2025 年 10 月底前透過 iPASS MONEY APP 於日本 PayPay 商家出示 PayPay 付款碼消費，可享最高 30% 的一卡通綠點回饋 (消費後 60 日內回饋，每卡回饋上限 200 點，無總回饋上限)。

為進一步提升旅日便捷性與趣味性，在大阪關西世博期間搭乘大阪道頓堀觀光遊艇「Wonder Cruise」時，出示「大阪關西世博一卡通」享成人票單人 200 日圓折扣。

看準一卡通 iPASS MONEY 用戶的消費潛力，美商鏈通科技 (TBCASoft) 旗下 HIVEX 跨境支付平台宣布全新優惠活動。活動期間內，iPASS MONEY APP 旅日用戶於日本 PayPay 商家消費，即可享「PayPay 全通路 100% 隨機回饋」的驚喜好康 (單筆回饋上限 1 萬日圓)。值得一提的是，中獎次數與總回饋金額均無上限，且回饋以等值一卡通綠點即時入帳，為旅客帶來更多驚喜與實質優惠。