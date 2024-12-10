華航穩固長程市場 簽訂空巴改艙18架A350合約

鉅亨網記者王莞甯 德國漢堡 2024-12-10 08:56

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華航 (2610-TW) 今 (9) 日正式宣布，委託空中巴士進行 15 架 A350 改艙工程整合與技術服務，預計 2027 年起推出 A350 全新客艙，2028 年全數完成，仍將延續東方美學，強化華航品牌特色。

華航說明，為提供旅客與時俱進的客艙設施，並提供跨機隊一致的飛行體驗，未來設計將納入現行機隊規劃、旅客反饋、業界動態和工藝美學等面向，升級全艙等座椅、機上影視娛樂系統、機上網路和客艙環境等。

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空中巴士將派遣專業技術人員來台指導技術工程及優化改艙流程，共同為 A350 邁向下一個新世代，預計於 2027 年起上線派飛，2028 年完成 15 架客機改艙。

華航自 2016 年起領先國內業界引進 A350 新世代機隊，配有 32 席豪華商務艙、31 席豪華經濟艙和 243 席經濟艙，全機共有 306 席座位，以「最科技、最節能、最環保、最寬敞、最安靜」的綠能客機著稱，推出至今獲國內外眾多知名大獎，包括日本《Good Design Award,GDA》5 項大獎豪華商務艙座椅、豪華經濟艙座椅、Sky Lounge、情境燈光及影視娛樂系統操作介面，以及美國《GlobalTraveler》「最佳商務艙座椅設計」。