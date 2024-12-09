華航拓轉機版圖還有一利器 別忽略這個市場是獨家飛

鉅亨網記者王莞甯 德國漢堡 2024-12-09 16:14

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高星潢說明，除了歐美，華航是國籍航空中唯一提供包括布里斯本、雪梨、墨爾本、奧克蘭等地的航班，每周班次含延遠航段共 25 班，比起其他同業，擁有發展澳洲轉機客的明顯優勢。

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另一方面，華航逐步擴大歐洲營運版圖，目前每周飛航近 30 班往返歐洲的來回航班，涵蓋法蘭克福、阿姆斯特丹、羅馬、倫敦、維也納、布拉格等商務和旅遊熱門航點，合計提供逾 15,000 個往返座位。

華航今年以來歐洲線平均載客率超過 85%，12 月耶誕旺季平均訂位率也已達 80%，又以英國倫敦表現最為突出，訂位率逾 85%。

高星潢指出，由於歷史發展軌跡，澳洲旅客與歐洲間往返密切且熱絡，隨著在歐洲發展起綿密航網，有利吸引澳洲旅客來台轉機。

華航將持續優先爭取高收益直飛客源，並充分利用六航權，透過綿密的區域航網，搶攻亞洲轉機市場，每周共 500 個班次，便利服務歐洲往返東南亞及東北亞轉機旅客，衝刺客運營業銷售。

華航現與荷蘭皇家航空 (KLM)、法國航空 (Air France)、西班牙歐洲航空 (Air Europa) 及義大利航空 (ITA) 等多家天合聯盟夥伴合作，以聯營航班方式由華航自營航點銜接英國、法國、義大利和西班牙等境內多達 19 個目的地。

不僅如此，華航與德國鐵路進行共用班號，延遠至德國境內 14 個城市，透過穩健聯航及複合運輸夥伴合作，航網觸角涵蓋全歐洲。