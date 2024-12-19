〈台幣〉爆天量跌至4個月新低 收貶1.87角至32.668元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-19 17:33
美國聯準會大放鷹派談話，點陣圖顯示明年降息空間恐較原市場預期縮減一半，僅剩下 2 碼，造成今 (19) 日台北股匯市雙殺，最低價 32.726 元創 8 月中旬來新低，新台幣終場收在 32.668 元，重挫 1.87 角，台北外匯經紀公司成交值更再度飆出 24.72 億美元的天量。
中央銀行總裁楊金龍對此說明，「據我了解，非美貨幣都貶得很厲害，新台幣不能倖免，但貶幅比起其他非美貨幣，看起來還好」。
法人指出，外資今日賣出台股達 400 億元，不排除外資放年假前的結帳行情提前開始，恐怕在此趨勢下，短線外資將持續站在賣方。
新台幣今日以 32.55 元、貶值 6.9 分開出後，全日呈現貶值態勢，最低來到 32.726 元，貶值多達 2.45 角，終場收在 32.668 元，貶值 1.87 角。
觀察主要亞幣，日元因宣布不升息，盤中重挫超過 1.5%，新台幣貶 0.58%，泰銖貶逾 0.4%，人民幣貶逾 0.15%，韓元一度貶至 1454.66，創近 15 年新低；星元升逾 0.2%。
統一投顧認為，點陣圖顯示 2025 年聯準會可能僅降息 2 碼，使美股四大指數重挫，再度干擾市場資金風向，過往歷史經驗台股第四季漲多跌少，預估年底仍以類股輪動維持多方格局。
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