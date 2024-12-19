〈台幣〉爆天量跌至4個月新低 收貶1.87角至32.668元

美國聯準會大放鷹派談話，點陣圖顯示明年降息空間恐較原市場預期縮減一半，僅剩下 2 碼，造成今 (19) 日台北股匯市雙殺，最低價 32.726 元創 8 月中旬來新低， 新台幣 終場收在 32.668 元，重挫 1.87 角，台北外匯經紀公司成交值更再度飆出 24.72 億美元的天量。

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法人指出，外資今日賣出台股達 400 億元，不排除外資放年假前的結帳行情提前開始，恐怕在此趨勢下，短線外資將持續站在賣方。