AI、淨零大利多！政院拍板產創條例修正 租稅優惠延至118年 投資抵減額上調至18億元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-19 15:21

‌



行政院會今（19）日通過經濟部擬具的「產業創新條例」部分條文修正草案，展延設備租稅優惠期間至 118 年，適用項目新增「人工智慧」及「節能減碳」，並放寬資金投資新創事業門檻，以及調整對外投資管理機制，將函請立法院審議。

行政院長卓榮泰表示，創新創業發展是提升我國產業競爭力的重要關鍵。為因應產業在數位、淨零的雙軸轉型，本次「產業創新條例」修正案展延設備租稅優惠期間至 118 年；並且為因應最新創新產業趨勢，適用項目新增「人工智慧」及「節能減碳」，加速百工百業落實智慧化與低碳化轉型。

‌



卓榮泰進一步指出，本次修正案也放寬資金投資新創事業門檻，充裕新創事業資金，協助更多新創事業度過創業最為艱難的初創期，成為推動臺灣成長的新動能。此外，國際情勢日漸複雜，本次修正案調整對外投資管理機制，以落實保護我國產業關鍵技術，維護我國產業競爭力，並守護國家經濟社會安全。本案送請立法院審議後，請經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

此外，本案修正新增人工智慧產品或服務、節能減碳等投資抵減項目，延長公司或有限合夥事業投資於智慧機械、導入第五代行動通訊系統、資通安全產品或服務之租稅優惠適用期間，原定本年底落日，修正延長至 118 年 12 月 31 日止，並提高適用投資抵減之支出金額上限，由新台幣 10 億元上調至 18 億元。