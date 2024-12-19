〈央行理監事會〉未更強力打炒房 房仲：不正常炒作已匿踪 但仍「留校察看」

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-19 16:53

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台灣央行今 (19) 日召開理監事會議，維持政策利率不變，也並未再調升新台幣存款準備率、未再進一步推出打房措施。台北市不動產仲介經紀業公會指出，主要房貸餘額增幅明顯收斂，市場交易量持續衰退，房仲及預售中心來人狀況都冷清，不正常的市場炒作銷聲匿跡。

台北市不動產仲介經紀業公會指出，央行調控房市，主要目的在降低市場炒作，降低市場房價上漲的預期心理，並不是要打趴房市或是打垮產業及國內經濟，所以還是會適可而止的，也因此沒有必要再祭出更強力的打炒房措施。

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台北市不動產仲介經紀業公會強調，當然現在各地房價還沒有鬆動，畢竟新的打炒房政策上路還需要一段發酵期，交易量減縮一段時間後，才會出現價格的修正，也就是所謂的量縮價跌。台灣央行總裁楊金龍也說過，市場對房價上漲的預期心理已經停止，但房價要到明年中才有辦法慢慢調整下來，央行希望房市能如此走，並達到「軟著陸」的目標。

台北市不動產經紀業公會理事長蘇金城並認為，在當前的第七波選擇性信用管制及金融限貸的環境之下，台北市 2025 年的中古屋房價仍可能呈現緩跌 5-10% 的走勢。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，央行此次按兵不動，一方面是肯定第七波選擇性信用管制對房市產生的效果，二方面是因應明年全球政經變局先留一手，對房市不過就是「留校察看」，還沒到「警報解除」，若明年第一季交易過熱故態復萌，恐怕又將迎來新八波的「震撼教育」。