〈房產〉市況雖不明 北台灣2025上半年仍見百億元指標大案登場

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-19 10:38

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2024 年全台房市大震盪未見曙光，研調機構彙整北台灣相較明確在 2025 年上半年有意登場指標案，仍有 6 件超過百億元總銷個案登場，住展發言人陳炳辰指出，這些新案不難看出多挾地段優勢、建商品牌、市場話題而讓建商保持一定信心，迎戰不明確態勢。

由住展統計指出，2025 年上半年北台灣總銷超過 100 億元案量計有 6 案，50-100 億元共 14 案。

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打起精神進場的指標案中，4 案坐落台北市，門牌保值抗跌特性讓建商不過份擔心，包括結合商場、影城、飯店、商辦、住宅，傳出達千億元案量而為領頭羊的「南港國際臺鐵調車場案」，以及大安區安和路黃金地段的「德運安和路二段案」、大同區捷運站生活圈的「毅聯涼州街案」，和知名都更宅系列案「宏國大道城 A 區」。

新北市、桃園市、新竹市指標案同樣講求知名區段，新北市方面分別是第一環行政區新店區、永和區的「華固榮工廠案」與「新碩永傳」，及中和左岸景觀宅「左岸明珠」、林口新市鎮「長耀中山路案」、新莊體育園區第一排的「君泰復興段案」和副都心重畫區的「茂德副都心 No.4」。

在桃竹地區則有青埔的「宏普青塘園案」、「竹風青埔案」，跟中路重劃區的「國泰 GRAND PARK」、「宜誠川丰」，與 A7 地帶的「長耀文桃路案」，及新竹市東區訴求竹科 X 基地的「達麗台肥案」。

不論是區域型或全國型的品牌建商，因自身資產實力強，與市場口碑效應，而累積出話題聲勢可令建案備受矚目，像是資產活化的「南港國際臺鐵調車場案」、「達麗台肥案」，和總銷估高達 300 億元的「左岸明珠」，與青埔青塘園熱門豪宅為鄰的「宏普青塘園案」、新店市區珍稀都更區塊的「華固榮工廠案」，及基隆市在地知名造鎮系列案「新橫濱 3」，均能因市場討論與期待度製造買氣。近期台北市文山區、新北市三重區出現逆風亮點個案，正是不脫品牌、話題吸引力造就佳績。