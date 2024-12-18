〈房產〉打住不打商 2024台北億級商辦交易件數勝去年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-18 12:48

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今年商用不動產市場交易熱絡，今年前 11 個月台北市億級商辦交易件數至少 97 件，比去年全年 93 件還多，而大安區 11 月有買方一口氣無貸款買下兩件「裕台企業大樓」商辦，5、8 樓總金額高達 5.12 億元。

同月內科還有兩筆商辦交易，包括圍棋基金會也無貸款以 1.03 億元，買下「加瑪科技中心」9 樓，以及運輸物流業者砸約 1.24 億元，入手「里昂科技中心」3 樓。

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台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年商辦市場的反應熱絡，主要有三大因素，首先是「打炒房管住不管商」，去年平均地權條例上路後，限制私法人購置住宅，但商辦並未受限，使私法人資金轉往商用不動產，加上央行限貸也以住宅為主要約束對向，對商辦的影響不大，因此商用市場發展相對穩定。

其次是「海外資金解禁入市」，陳定中指出，上回美中貿易戰掀起海外資金回流潮，今年下半年，上千億元銀彈陸續解禁，使商辦、廠辦市場迎來資金活水。第三，「收租重建深具彈性」，近年台北市區的老舊商辦陸續更新，使市場供給相對吃緊，租金也在供不應求的情況下走揚，帶動投報表現；加上大型商辦產權相對單純，未來整合重建的機會相對濃厚，投資人既可在短期內穩定收租，又能展望長期的更新遠景，成為資金停泊的理想去處。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計實價登錄資料，台北億級商辦交易去年總計 93 件，而今年截至目前為止已有 97 件，顯示今年高總價商用不動產市場受到半導體、AI 產業的需求帶動下，交易明顯熱絡；而成交金額今年約 274 億元，較去年全年的 329 億元略少 16.7%，不過因今年實價尚未完全揭露完畢，總銷金額仍有機會超越持續攀升。