鄉林賴正鎰宣布布局台北市1.1萬坪超大規模都更案

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-18 19:49

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上市建商鄉林 (5531-TW) 今 (18) 日宣布將啟動台北大規模的都市更新案「中山．新松町新城計畫」，同時，對於 2025 年房市走勢，鄉林董事長賴正鎰指出，房屋造價整個成本維持高檔，建商現在的獲利走低，比起科技業還艱苦，台灣央行第 7 波打炒房後，預期 2025 年房市將會量縮 3 成左右，而蛋黃區的房價仍將持穩，蛋白區有機會稍做修正。

鄉林集團今天宣布將在台北市中山區新生北路、民權東路、民族東路與松江路之間，範圍橫跨 40 多個街廓、共 11 萬坪土地，啟動台北建城百年以來最大的都更案「中山．新松町新城計畫」，預計投資 2200 億元，打造總樓地板面積逾 60 萬坪的「最高級純住宅區」

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鄉林指出，此一都更案將分 6 階段、15 年完成，初估都更拆遷戶數逾 1.1 萬戶，概估總銷金額達 1.4 兆元，鄉林可分回 40% 的總銷。