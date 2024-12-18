〈房產〉新北公園宅 中和四號公園周遭房市交易熱 一天成交達2.5件

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-18 15:01

‌



公園綠地已經成為不少消費者購屋考量的重大因素，根據農業部資料顯示，新北市綠覆蓋率在六都之中排名最末，因此若住家附近享有大型綠地更是彌足珍貴，房價保值效果佳。房仲業者統計今年新北市面積近萬坪 (或以上) 公園周遭房價，其中中和四號公園周遭房市交易最為熱絡，今年已有 644 件成交量，相當於一天就成交 2.5 件。

而其中 3 字頭就有機會入主板橋公園宅，萬坪都會公園旁的公寓行情也只需要 5 字頭。而 2024 年中和四號公園周遭公寓與大樓合計成交量達 644 件，榮登新北最熱公園宅。該公園周遭公寓價格行情約 55 萬元；大樓行情則坐落近 65 萬元。

‌



永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，造成四號公園周遭房市熱絡的原因，一是位於中和、永和交界處，鄰近捷運永安市場站，至北市僅須搭乘 2 站，驅車至北市也僅需 10 分鐘左右，區位十分優異；同時，周遭餐飲、診所、學校應有盡有，生活機能相當豐富，還有國家級圖書館為機能加分。

三是中和四號公園面積逾 3 萬坪，是新北最大的市區型公園，為地狹人稠的中永和提供為數不多的大型綠地空間。上述作用下，四號公園周遭房市購屋需求穩定，加上其中古屋單價相比北市動輒 80、90 萬元以上相對親民，促動不少北市購屋者過橋入住。

2024 年板橋萬坪都會公園周遭以大樓成交為主，大樓單價到 70.1 萬元，是唯一單價破 7 字頭的公園宅，新北最貴公園宅；但是同樣是萬坪都會公園旁，周遭公寓行情僅需要 5 字頭，兩者相差 17.9 萬元為榜單之最。對於想要享有萬坪都會公園綠地優勢的民眾，公寓產品不失為好選項。

陳金萍說，該公園坐落新板特區，周遭豪宅林立，有效支撐其房價，加上緊鄰三鐵共構的板橋車站，南來北往相當便利，且周遭具有大型商場，各類商業業態俱全，因此成為不少消費者首選置產區域之一，也促動該公園周遭房市熱絡，除了是最貴公園宅外，其 2024 年以來中古屋成交量合計達 538 件，站穩成交量第二名寶座。