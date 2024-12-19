〈房產〉新建案漲勢兇悍 新北北大特區房價首見7字頭

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-19 10:13

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新北市外圍蛋白區、蛋殼區的房市熱度也在持續升溫，實價登錄揭露，在台灣 央行第七波打炒房政策正式上路後，北大特區預售案「將捷朗學」12 樓戶於 10 月 17 日以總價 1,628 萬元成交，扣除車位後，該物件每坪單價高達 70.2 萬元，創下區域房價的新紀錄。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，此一案件突破 7 字頭可視為個案表現，但從長線來看，預估伴隨雙北買盤外溢及軌道經濟的推動，北大特區房價仍有穩健成長的空間。

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中信房屋三鶯團隊店東詹智民指出，「將捷朗學」所在的北大特區跨越了三峽和樹林兩個行政區，是新北市開發較早的重劃區之一，目前區內基礎機能已逐漸成形，又有完善的文教、醫療資源，吸引了許多首購族、換屋族和退休族的目光。隨著北大特區的開發日漸飽和，近年區內新推案的數量相對有限，而新案的成交單價普遍都在 5 字頭以上。

「將捷朗學」坐落在學勤路林蔭大道上，附近有桃子腳國小、家樂福、全聯、特力屋、北二高樹林交流道、三鶯交流道等設施，生活機能非常完備，再加上本次成交的個案為高樓層戶，在以上種種利多因素的加持下，本案確實具備房價創高的條件。

莊思敏指出，北大特區本身屬於新北市相對外圍的蛋白區，但近年來在利多題材的挹注下，區域房市表現相當亮眼，依據實價登錄，目前北大特區的平均房價已經來到每坪 48.8 萬元，相較於 2020 年的每坪 33.3 萬元，短短 5 年時間就上漲了 15.5 萬元，房價漲幅打到 47%、接近 5 成。

北大特區的優勢主要體現在三個方面：一是區域房價相較於雙北精華區仍屬親民；二是擁有濃厚的文教氣息，能夠滿足從幼兒園一路念到研究所的教育需求；三是「捷運三鶯線」利多。目前，北大特區的買方多為自住客，這也為區域房市提供了很強的支撐力道，未來待捷運三鶯線正式通車後，相信還會磁吸更多大台北輕移民的駐足，進而帶動區域房市交易量能的成長。