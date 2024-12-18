〈房產〉坪價200萬元都更宅再添新成員 第七波管制後吾雙揭露30戶預售成交
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-18 15:00
據最新台北市實價周報資料顯示，即使央行第七波管制上線，但仍有預售案繳出穩定的銷售成績，信義路四段上的都更案華固 (2548-TW) 吾雙，一口氣揭露 30 戶的預售成交資料，成交時間都在第七波選擇性信用管制之後，其中最高價每坪成交 220.8 萬元，共有 13 戶成交單價在每坪 200 萬元以上，總價最高 1.64 億元，也成為台北市新的兩百萬都更成員之一。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市市中心的大面積土地相當稀有，該案經過多年整合相當不容易，基地又是臨兩條大馬路，算是相當稀有的產品，雖然央行對於豪宅產品房貸限制嚴格，但基本上購買的以高端客戶為主，從實價揭露狀況來看，個案仍穩定銷售，受到影響程度相對有限。
「吾雙」位於台北信義路四段與光復南路口，地段上鄰近信義計畫區，屬於都更推案，此次實價一口氣揭露 30 戶，成交時間都在今年 9 月 23 日以後，高樓層 31 樓成交單價最高每坪 220.8 萬元，目前揭露最低單價 6 樓，每坪 171 萬元，總價最高是 30 樓的 1.64 億元。
曾敬德指出，雖然央行第七波管制上路後預售揭露量大減，不過有特色賣點的個案，仍夠維持穩定的銷售成績，只不過投資退場自用理性購屋狀況下，預售案的銷售期已經都普遍拉長，回歸到較正常的市況。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 全台預售屋案未出現恐慌解約 去年至今每月解約率不到1%
- 全台七都10年房價齊揚 新竹縣晚10年買房平均多付920萬元
- 六都房市轉向盤整格局 房仲：第三季預售屋房價漲勢收斂
- 打住不打商 2024台北億級商辦交易件數勝去年
上一篇
下一篇