〈房產〉坪價200萬元都更宅再添新成員 第七波管制後吾雙揭露30戶預售成交

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-18 15:00

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據最新台北市實價周報資料顯示，即使央行第七波管制上線，但仍有預售案繳出穩定的銷售成績，信義路四段上的都更案華固 (2548-TW) 吾雙，一口氣揭露 30 戶的預售成交資料，成交時間都在第七波選擇性信用管制之後，其中最高價每坪成交 220.8 萬元，共有 13 戶成交單價在每坪 200 萬元以上，總價最高 1.64 億元，也成為台北市新的兩百萬都更成員之一。

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「吾雙」位於台北信義路四段與光復南路口，地段上鄰近信義計畫區，屬於都更推案，此次實價一口氣揭露 30 戶，成交時間都在今年 9 月 23 日以後，高樓層 31 樓成交單價最高每坪 220.8 萬元，目前揭露最低單價 6 樓，每坪 171 萬元，總價最高是 30 樓的 1.64 億元。