英國通膨壓力續存 交易員明年降息兩次押注動搖

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最新通膨數據出爐後更加劇大眾對通膨壓力揮之不去的擔憂，讓投資人降低第三次降息的潛在可能性。儘管消費者物價指數 (CPI) 符合經濟學家的預期，但有鑑於服務業通膨仍頑強維持在 5% 的高位，這一數據並沒有讓市場感到寬慰。英國央行的決策者密切留意服務業通膨，以尋找持續壓力的跡象。