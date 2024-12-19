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英國通膨壓力續存 交易員明年降息兩次押注動搖

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-19 00:00

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英國通膨壓力續存 交易員明年降息兩次押注動搖(圖：REUTERS/TPG)

英國周三 (18 日) 最新公布數據顯示物價壓力持續存在，英國央行 (BOE) 只能採取謹慎的寬鬆貨幣政策，交易員目前不再完全消化明年降息 1 碼 (25 個基點) 兩次。

貨幣市場預估，到明年底英國央行只會降息 49 個基點，本周稍早預估降息逾 70 個基點。隨本周二英國就業數據顯示薪資漲幅高於預期，市場早就開始調整英國央行明年降息定價。


最新通膨數據出爐後更加劇大眾對通膨壓力揮之不去的擔憂，讓投資人降低第三次降息的潛在可能性。儘管消費者物價指數 (CPI) 符合經濟學家的預期，但有鑑於服務業通膨仍頑強維持在 5% 的高位，這一數據並沒有讓市場感到寬慰。英國央行的決策者密切留意服務業通膨，以尋找持續壓力的跡象。

市場預估英國央行在周四 (19 日) 的貨幣政策會議上可能把利率維持在 4.75% 不變，此前該行今年迄今已降息一碼兩次。

到目前為止，英國央行鬆綁貨幣政策力道小於美國聯準會 (ECB) 和歐洲央行 (ECB)，交易員認為這一趨勢將在明年持續下去。

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