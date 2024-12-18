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〈台幣〉量縮震盪瀰漫觀望 收32.481元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-18 17:51

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市場等待聯準會利率決策。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (18) 日不僅持續處觀望態勢，成交量也較昨日縮減，終場收在 32.481 元，升值 3.4 分，台北外匯經紀公司成交值 10.73 億美元，市場密切等待聯準會利率決策以及未來對降息空間的解釋。

新台幣今以 32.5 元、升值 1.5 分開出後，一度貶至 32.545 元，但並未有明確趨勢、升貶互見，高低價差僅 7.2 分。


觀察主要亞幣，泰銖小貶 0.2%，日元小貶 0.1%，星元貶不到 0.1%，而新台幣小升 0.1%，韓元微升 0.05% 上下。

元大投顧提醒，今晨美股四大指數全部收跌，主要是市場觀望聯準會即將公布的利率決策所致。

統一投顧則指出，儘管市場普遍認為，本周聯準會降息機率高於 90% 以上，有利股市風險偏好，惟留意，近期還有美國「政府關門」議題干擾市場。

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美元/台幣32.481-0.10%
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韓元/美元0.000695110.00%

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