〈台幣〉量縮震盪瀰漫觀望 收32.481元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-18 17:51

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新台幣今 (18) 日不僅持續處觀望態勢，成交量也較昨日縮減，終場收在 32.481 元，升值 3.4 分，台北外匯經紀公司成交值 10.73 億美元，市場密切等待聯準會利率決策以及未來對降息空間的解釋。

新台幣今以 32.5 元、升值 1.5 分開出後，一度貶至 32.545 元，但並未有明確趨勢、升貶互見，高低價差僅 7.2 分。

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觀察主要亞幣，泰銖小貶 0.2%，日元小貶 0.1%，星元貶不到 0.1%，而新台幣小升 0.1%，韓元微升 0.05% 上下。

元大投顧提醒，今晨美股四大指數全部收跌，主要是市場觀望聯準會即將公布的利率決策所致。