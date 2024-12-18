〈台幣〉量縮震盪瀰漫觀望 收32.481元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-18 17:51
新台幣今 (18) 日不僅持續處觀望態勢，成交量也較昨日縮減，終場收在 32.481 元，升值 3.4 分，台北外匯經紀公司成交值 10.73 億美元，市場密切等待聯準會利率決策以及未來對降息空間的解釋。
新台幣今以 32.5 元、升值 1.5 分開出後，一度貶至 32.545 元，但並未有明確趨勢、升貶互見，高低價差僅 7.2 分。
觀察主要亞幣，泰銖小貶 0.2%，日元小貶 0.1%，星元貶不到 0.1%，而新台幣小升 0.1%，韓元微升 0.05% 上下。
元大投顧提醒，今晨美股四大指數全部收跌，主要是市場觀望聯準會即將公布的利率決策所致。
統一投顧則指出，儘管市場普遍認為，本周聯準會降息機率高於 90% 以上，有利股市風險偏好，惟留意，近期還有美國「政府關門」議題干擾市場。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 瀨祭酒商挑戰「人類首次上太空釀酒」 一瓶要價1億日元
- 日元貶向155關鍵水準 日銀本周升息壓力漸增
- 〈紐約匯市〉Fed決策在即 零售銷售數據強勁 美元上漲
- 韓元續徘徊逾兩年低點！南韓財長：匯市波動情形將走緩 必要時將進行干預
上一篇
下一篇