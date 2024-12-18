手續費竟比銀行低？在「黃金現貨平台」買金好處多！一表看分明
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-18 19:58
金價市場不斷創高，臺銀黃金存摺價格自今年初的 2032 元漲至 10 月 30 日最高點 2887 元，足足漲了 3 成，櫃買中心指出，其實「黃金現貨交易平台」已推出十年，在未特別宣導下，金價飆漲也帶動該平台在 10 月、11 月單月的每日平均成交值均突破臺幣 1500 萬元。投資人只要有證券帳戶，即可透過該平台交易黃金，不但手續費較銀行通路便宜，購入後亦可在臺銀和一銀行提領實體黃金。
櫃買中心表示，自 2015 年即推出「黃金現貨交易平台」，投資人透過該平台，即可使用現有證券帳戶下單買賣黃金現貨，給付結算與興櫃股票合併辦理，買賣黃金現貨就和買賣股票一樣簡單便捷，且手續費相對低，是黃金現貨交易的最佳管道。
由於金價已較十年前高昂，目前購買一台兩即需台幣十萬元以上，櫃買中心表示，為提供投資人更多的交易選擇，正在研議規劃更小的交易單位。
目前黃金現貨交易平台是每一營業日上午 9 時至下午 3 時，交易單位為「台兩」；交割方式，與興櫃股票合併辦理給付結算 (T+2 日或 T 日交割)，交易手續費比照股票收費，是以以千分之 1.425 為上限；而銀行則採單筆固定收費，依個別銀行手續費收費標準收取。
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