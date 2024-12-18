韓元續徘徊逾兩年低點！南韓財長：匯市波動情形將走緩 必要時將進行干預

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-18 14:50

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南韓財政部長崔相穆今 (18) 日表示，近期因快閃戒嚴引發的匯市波動情況料將有所緩解，但他強調，必要時將採取積極干預措施。韓元兌美元(USDKRW) 在 12 月 3 日快閃戒嚴後不久大幅走貶。

同時身兼負責經濟事務副總理的崔相穆在記者會上說：「美元確實走強，最近的政治不確定性加劇市場波動，但我預期，隨著形勢發展，這種波動將會緩解。若出現過度波動，外匯當局將積極應對。」

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崔相穆還說，「政府將調動財政資源，包括用於公共機構和私人投資的財政資源」，並稱政府將制定措施來支持社會弱勢群體。無論當前政治緊張局勢如何，都將推行政府、執政黨和反對黨之間的協商模式，政治不確定性正在按照憲法程序解決。

南韓政局動盪帶來的領導階層空白，進一步抑制投資者信心，並導致韓元兌美元匯率暴跌，周二 (17 日) 收於 1438.9 韓元，較前一日上漲 3.9 韓元，但當天一度貶至接近 1440 韓元，創 2022 年 10 月 24 日以來新低。

韓亞銀行首席研究員 Seo Joong Gung 說：「儘管政治風險有所減少，但經濟和金融市場仍未完全恢復，投資者情緒依然謹慎，預計金融市場將需要一段時間和穩定性因素才能恢復。」

Seo 也指出，外資尚未積極回歸南韓市場，部分外資對未來不確定性仍保持謹慎態度。

不過，南韓財政部和南韓央行則發出聲明說，南韓政府將每天 24 小時密切監控經濟、金融和外匯市場，必要時採取預防性措施來穩定市場，因此對現階段發生匯率危機的可能性不大。