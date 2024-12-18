大摩Wilson：明年美股仍會漲但喜憂參半 投資人可這樣做來避險

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-18 17:22

‌



摩根士丹利 (下稱大摩) 最新表示，雖然華爾街預估 2025 年股市將再次上漲，但交易員應該遵循槓鈴策略來投資，因股市前景比表面上看來更為憂喜參半。

近年來以看跌美股而聞名的大摩投資長暨首席美股策略師 Michael Wilson 說，投資人應採取槓鈴投資策略，該策略指的是在投資組合中同時配置低風險和高風險的資產，實現穩定成長和潛在高報酬的雙重目標。

‌



他最近在大摩的「市場思考」(Thoughts on the Market) 播客節目上表示，對那些希望在市場風險較高的領域獲利、並對沖潛在損失的投資者來說，槓鈴策略是理想的策略，在市場步入明年不確定性仍籠罩之際，這種策略應該成為投資者關注的焦點。

Wilson 指出，今年市場的動態參差不齊，高品質、大盤股和週期性股票及低品質股票都向上漲。鑑於對通膨、經濟成長和聯準會 (Fed) 降息預期不斷改變，這些族群在不同時期表現良好。

Wilson 說：「進入明年，我認為這種模式將持續下去，目前持有大型股、高品質週期性股票和成長股是合理的。」

他也點出明年股市一系列潛在的催化劑和風險，認為槓鈴策略非常適合處理這些問題。在積極的催化劑中，華爾街關注川普第二任期內的放鬆管制和企業減稅政策，這可能會刺激企業獲利成長。大型優質股票的獲利前景尤其光明。

另一方面，川普提出的其他一些政策也面臨經濟風險，像是川普在首個總統任期內加徵關稅並未導致通膨大幅上升，但專家已表示此次關稅計劃範圍更廣，恐導致明年通膨率飆升。

短期風險還在於川普驅逐數百萬移民的計畫，經濟學家稱這恐衝擊勞動市場，政府效率部 (DOGE) 提議的裁員也可能在短期內帶來對成長的負面影響」。

Wilson 說：「鑑於關稅、移民等政策順序和實施的不確定性，以及 Fed 明年潛在降幅，明年首季股市走勢將比今年秋季略顯保守。」

近來 Wilson 接受《彭博資訊》採訪時也說，美國經濟衰退的風險還沒有完全消失，美國正處於經濟擴張週期的後期，經濟仍受到的升息以及小企業和消費者出現一些緊張跡象的壓力。

Wilson 說：「我認為硬著陸風險還沒有消除。這就是我們再次進行狹幅區間交易的原因。人們正追捧大盤優質股票。這就是我們不想完全增持小型股或低品質股票的原因。」