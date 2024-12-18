二度霸榜！Temu席捲美國市場 App下載量狠甩亞馬遜勇奪第一

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-18 13:50

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最新數據顯示，上線兩年多的拼多多 (PDD-US) 海外版 Temu 再次成為美國最受歡迎的免費應用程式，這也是 Temu 第二次在 iOS 應用程式下載榜排名第一，成為美國年輕人的最愛。

根據蘋果周一 (16 日) 發佈的 App Store 年度應用和遊戲榜單，Temu 在上線 1 年後就在 2023 年取代 TikTok 的榜首位置。

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目前，海外版抖音 TikTok 排名第三，ChatGPT 今年躍升至第四，Google 的搜索應用程式排第五，Instagram 和 WhatsApp 分別位居第六和第七，緊隨其後的則是 CapCut、YouTube、Gmail、Google Maps、Shein 和臉書。

值得注意的是，亞馬遜排名在前二十，可見海外版的拼多多有多受美國人歡迎。

依靠低價和「全託管」打法，Temu 在美國闖出一片天。根據 SimilarWeb 在 10 月發布的數據，Temu 在推出僅兩年後成功超越 eBay，成為全球訪問量第二的電商網站，僅次於亞馬遜。

Sensor Tower 數據也顯示，Temu 用戶數量 8 月在主要電商平台中排名第三，達到亞馬遜用戶數量的 91%。

Temu 在這激進的兩年裡可說是狠狠燒錢換使用者。2022 年，僅上線四個月的 Temu 便財大氣粗地豪擲 1400 萬美元連續買了兩次超級盃的 30 秒廣告，創該賽事廣告歷史最高價紀錄。今年 Temu 在超級盃投下 1.5 億美元做廣告。

2022 年超級盃節目播出當晚，Temu 下載量激增 45%，日活躍用戶成長了 20%，在超級盃比賽週末有超過 42.6 萬人下載 Temu。

據悉，Temu 去年在美國每一筆滿 39 美元的訂單，行銷費用都大約為 5 美元。

根據高盛預估，Temu 在美國的每筆訂單都大約要虧損 6 美元，在其他市場，這一數字更是達到 18 美元之多。

在國內流量見頂的今天，中國互聯網巨頭們紛紛瞄準海外這個增量市場。根據 MobiLoud 發佈的 2024 年全球電商市場規模報告，今年全球電商銷售額料將接近 6 兆美元，佔全球零售總額的 19.5%。

中國則憑藉每年逾 3 兆美元的電商銷售額，佔據全球線上銷售額的一半以上，Temu、SHEIN、TikTok Shop、速賣通也在海外摸到了增長的規律。

從 Temu 來看，登陸美國市場兩年，一直是帶動拼多多業績狂奔的核心動力，可以說是拼多多增長的第二曲線。

根據華創證券預測，美國和歐洲市場將為 Temu 在 2024 年到 2025 年貢獻超過 70% 的網站成交金額 (GMV)。

如今來看，Temu 似乎已經走到出海的下半場，走過初期的高速增長階段，將朝著更加精細化的運營發展。

為搭建更高的護城河，Temu 今年 11 月傳出將嘗試推出第三方平台模式程序，像淘寶一樣，商家可自主選品定價、開設經營店鋪，發貨到海外，平台收取交易傭金。 Temu 將定價權等交給賣家，賣家的自主經營的權利將越來越大。

這也意味著拼多多將與 Shein、阿里巴巴的速賣通一樣，走全託管、半託管、第三方平台三種模式。

開放平台模式可以吸引更多商家到 Temu 經營，不僅可擴大品類，還能吸引消費者下單，最終實現更高的營收額。