日本央行升息爭論 從「何時」轉向到「多高」

鉅亨網編輯林羿君 2024-12-18 16:40

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隨著對日本下一次升息時點的猜測升溫，日本央行內部正在醞釀「利率能升到多高」的辯論，這個問題可能在本周會議討論。

儘管市場預期日本央行週四利率按兵不動，但行長植田和男可能會闡述該行對未來升息路徑的看法。

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部分央行成員估算後認為，有空間將利率至少提高至約 1%，而不會抑制經濟成長，但部分成員認為，近期消費低迷是利率水準可能會更低的跡象。

這場辯論的結果對於確定未來升息的步伐至關重要，因為日本央行計劃在 2027 年初左右將其政策利率推升至接近中性水準。

多數分析師預計日本央行將在明年 3 月之前，將短期利率從目前的 0.25% 上調，這將是邁向對中性水準的第一步。

日本央行前董事會成員木内登英 (Takahide Kiuchi) 預測，當利率提高至 0.5% 後，央行將放緩加息步伐，因為進一步上調將使借貸成本接近中性水準。