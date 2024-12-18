政治亂局、民心分裂…德國經濟衰退勢不可逆 恐拖垮歐洲

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-18 13:00

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德國經濟正走上不可逆轉的衰退之路，這件事不僅商業領袖們心知肚明，下至市斗小民也感同身受，但政府當局尚未提出解方。這個過去被稱為「歐洲經濟火車頭」的工業大國，如今恐淪為拖垮整個歐洲的病夫。

德國經濟從疫情以來持續低迷，在經歷了 5 年的停滯之後，與疫情前相比，德國 GDP 下降了 5%。今年企業的破產數量創下 14 年來的最高紀錄，且不少大型企業近期出現新一波裁員潮。

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最令人擔憂的是，根據彭博經濟估計，由於失去廉價的俄羅斯能源，以及福斯汽車、賓士汽車難以追上中國車廠的步伐，這些經濟的缺口大部分難以彌補。

為了恢復競爭力，德國最終需要增加支出。根據彭博經濟的數據，光是為了趕上其他已開發經濟體，德國每年在基礎設施和其他公共產品的投資就需要增加約三分之一，達到 1,600 億歐元。這個成長規模相當於 GDP 的 1% 以上。

美國諮詢商 Future Today Institute 創辦人韋柏（Amy Webb）表示，德國經濟不會一夜崩潰，而是「非常緩慢、非常持久的衰退」，不是一家公司、不是一座城市，而是整個國家和歐洲都

會遭受拖累。

韋柏進一步指出，「隨著時間的推移，每個人的生活都會變得越來越糟。」

中國的競爭、俄烏衝突以及美國日益孤立的情況下，多年的錯誤決策和糟糕的運氣逐漸摧毀了德國的經濟模式。與此同時，德國正面臨自東西德統一以來最大的危機。

當前德國陷入嚴重分裂，民眾政治立場兩極化，讓國會社民黨、基民盟兩大黨的「大聯盟」模式，都可能因為兩黨加總席次依然不過半而無法成形，或是政治碎片化，讓任何大規模政策都很難推出執行。

可預見的危機也正迎面而來，經濟學家認為，歐盟對美國的順差僅次於中國，排名第二，由於歐盟經濟表現今年已弱，川普關稅若擴大揮向歐盟，歐盟明年恐比中國還要不樂觀。

但並非全都是壞消息。德國擁有七國集團中最低的債務比率，這讓其有增加支出的餘地，前提是政府有這方面的政治意願。短期前景也有一些好消息，經濟學家預測德國經濟短期內會有適度復甦。